Ричмонд
+1°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Южная группировка за сутки уничтожила 41 блиндаж и 3 терминала Starlink ВСУ

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Военнослужащие Южной группировки войск уничтожили порядка 41 блиндажа и 3 терминала спутниковой связи Starlink противника за минувшие сутки. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев.

Источник: РИА "Новости"

«За сутки ВСУ на краматорском и северском направлениях поражены 7 пунктов управления БПЛА, 3 терминала спутниковой связи Starlink противника, 28 блиндажей ВСУ. На константиновском направлении подразделения войск беспилотных систем поразили две антенны связи, три пункта управления БПЛА, ретранслятор и 13 блиндажей с живой силой противника», — сказал он.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше