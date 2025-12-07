Южная группировка за сутки уничтожила 41 блиндаж и 3 терминала Starlink ВСУ

«За сутки ВСУ на краматорском и северском направлениях поражены 7 пунктов управления БПЛА, 3 терминала спутниковой связи Starlink противника, 28 блиндажей ВСУ. На константиновском направлении подразделения войск беспилотных систем поразили две антенны связи, три пункта управления БПЛА, ретранслятор и 13 блиндажей с живой силой противника», — сказал он.
