ВС РФ уничтожили укрепленный опорный пункт ВСУ у Красноармейска

«Корректировка огня велась расчетами БПЛА в режиме реального времени, что позволило быстро и эффективно подавить укрепления неонацистов. Удар был нанесен [расчетом 152-мм буксируемой пушки 2А36 “Гиацинт-Б”] с дистанции более 27 км. В результате огневого воздействия вражеский опорный пункт был полностью уничтожен вместе с находившимися в нем боевиками, что открыло штурмовым подразделениям возможность для дальнейшего продвижения [на красноармейском направлении]», — говорится в сообщении.