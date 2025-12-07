Военнослужащий из Казачинско-Ленского района погиб в зоне СВО

IrkutskMedia, 7 декабря. Сергей Сидоров из Казачинско-Ленского района погиб в зоне СВО. С военнослужащим простились накануне, 6 декабря.
Как сообщил в своем тг-канале (18+) мэр МО Игорь Потапов, Сергей Александрович родился 3 сентября 1983 года. Окончил Окунайскую среднюю школу, затем получил специальность автослесаря в ПТУ. После Сергей Сидоров служил в армии. Затем трудился на территории района.
Мужчина заключил контракт с Минобороны в 2025 году и отправился в зону проведения СВО. Военнослужащий пал при выполнении боевых задач 30 мая.