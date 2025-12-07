Ричмонд
Истребители уничтожили вертолёт ВСУ, планировавший атаковать позиции ВС РФ

Действия рядового ВС РФ Данилы Соловьева помогли оперативно выявить и уничтожить вертолёт, поднятый в воздух ВСУ.

Источник: Аргументы и факты

Вооружённые силы России обнаружили и уничтожили вертолёт ВСУ, который двигался к российским позициям для совершения атаки, сообщило Министерство обороны РФ.

Приближение вражеского воздушного судна заметил рядовой Данила Соловьев, который выполнял задачу по обороне на важном тактическом направлении. Он своевременно доложил командирам о вертолёте украинских формирований.

«Не теряя ни секунды, рядовой Соловьев доложил командованию о приближении противника с воздуха. Определив азимут и дальность цели, передал данные на пункт управления авиацией», — уточнили в оборонном ведомстве.

После в воздух были подняты российские истребители. Они добрались до вражеского вертолёта и открыли по нему огонь. Цель удалось оперативно уничтожить, что предотвратило её выход на рубеж атаки.

Напомним, 6 декабря стало известно, что на правом берегу Днепра в Херсонской области бойцы подразделения БПЛА 49-й общевойсковой армии из состава группировки российских войск «Днепр» нанесли удары по пункту временного размещения украинских формирований и узлу управления дронами ВСУ с коммуникационным оборудованием. Цели были выявлены российским разведывательным беспилотником. Все эти объекты противника были уничтожены.

