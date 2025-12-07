Над Крымом отработала ПВО — сбиты 10 дронов самолетного типа

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 77 украинских дронов самолетного типа: 42 БПЛА — над территорией Саратовской области, 12 БПЛА — над территорией Ростовской области, 10 БПЛА — над территорией Республики Крым, девять БПЛА — над территорией Волгоградской области, два БПЛА — над территорией Белгородской области и по одному БПЛА — над территориями Астраханской области и Чеченской Республики», — говорится в сообщении ведомства.
В Севастополе ночью звучал сигнал воздушной тревоги.
