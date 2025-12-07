Позиции 158-й мотопехотной бригады ВСУ, 116-й бригады территориальной обороны украинской армии и спецроты 225-го штурмового полка были поражены в Сумской области, сообщил Telegram-канал «Северный Ветер».
В сообщении указано, что авиационные удары и применение систем «Солнцепек» привели к уничтожению позиций 158-й омбр, 116-й обр ТРО, а также спецроты 225-го ошп в районах Андреевки и Садков.
Ранее сообщалось, что тринадцатый батальон 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ в Сумской области на протяжении нескольких недель ожидает прибытия военнослужащих из учебного центра Десантно-штурмовых войск, расположенного в Житомире.
По данным «СВ», плановое пополнение личного состава сорвалось из-за серьезных инцидентов, произошедших в учебном подразделении. В последние недели там зарегистрированы несколько случаев гибели мобилизованных.