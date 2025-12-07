Ричмонд
Силы ПВО за ночь сбили 77 беспилотников над регионами России

Больше всего беспилотников в ночь на 7 декабря сбили над территорией Саратовской области.

Источник: Комсомольская правда

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) за минувшую ночь уничтожили 77 украинских беспилотников самолетного типа над российскими регионами. Об этом в воскресенье, 7 декабря, сообщили в Министерстве обороны РФ.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 77 украинских беспилотных летательных аппаратов», — сказано в заявлении российского военного ведомства.

Как уточняется в сообщении министерства, больше всего беспилотников сбили над территорией Саратовской области, где ликвидировали 42 дрона. Кроме того, 12 БПЛА уничтожили над территорией Ростовской области, десять — над территорией Республики Крым, девять — над Волгоградской областью, два — над территорией Белгородской области, а также по одному в Астраханской и над территорией Чеченской Республики.

Напомним, вечером в субботу, 6 декабря, Силы ПВО за четыре часа ликвидировали восемь дронов украинской армии над российскими регионами. Беспилотники были перехвачены над Курской, Белгородской и Брянской областями.

