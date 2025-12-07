Силы ПВО за ночь сбили 77 беспилотников над регионами России

Как уточняется в сообщении министерства, больше всего беспилотников сбили над территорией Саратовской области, где ликвидировали 42 дрона. Кроме того, 12 БПЛА уничтожили над территорией Ростовской области, десять — над территорией Республики Крым, девять — над Волгоградской областью, два — над территорией Белгородской области, а также по одному в Астраханской и над территорией Чеченской Республики.