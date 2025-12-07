У Гуляйполя ВС РФ используют агитснаряды с призывом сдаться в плен

Минобороны России сообщило, что Вооружённые силы РФ используют агитационные снаряды для распространения листовок с призывами к прекращению боевых действий и сдаче в плен среди солдат ВСУ.
В сообщении говорится, что у населённого пункта Гуляйполе применяются специальные агитационные снаряды, в которых вместо фугасной части есть полость для размещения листовок. Эти снаряды используются как дополнительное средство для побуждения гарнизона ВСУ к использованию международного гуманитарного права, предусматривающего организованный отход или сдачу в плен.
После срабатывания снаряда листовки разлетаются над позициями противника, покрывая значительные участки города и маршруты передвижения подразделений ВСУ внутри Гуляйполя.