У Гуляйполя ВС РФ используют агитснаряды с призывом сдаться в плен

В сообщении говорится, что у населённого пункта Гуляйполе применяются специальные агитационные снаряды, в которых вместо фугасной части есть полость для размещения листовок. Эти снаряды используются как дополнительное средство для побуждения гарнизона ВСУ к использованию международного гуманитарного права, предусматривающего организованный отход или сдачу в плен.