Слюсарь: жители хутора Колундаевский остались без света из-за атаки беспилотника

Как писал сайт KP.RU, в Министерстве обороны РФ сообщили, что российские силы противовоздушной обороны (ПВО) в ночь на воскресенье, 7 декабря, уничтожили 77 украинских дронов самолетного типа над регионами России. Больше всего БПЛА сбили над территорией Саратовской области, где ликвидировали 42 беспилотника. На территории Ростовской области сбили 12 БПЛА.