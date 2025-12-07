Слюсарь: жители хутора Колундаевский остались без света из-за атаки беспилотника

В Ростовской области в результате атаки беспилотника украинской армии была повреждена вышка линии электропередачи, из-за чего без света остались около 250 человек. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.
«Ночью под атакой врага был север Ростовской области. БПЛА уничтожены и подавлены в Каменске, Чертковском и Шолоховском районах», — написал глава региона в Telegram-канале.
По словам Слюсаря, жертв и пострадавших нет. Губернатор также уточнил, что восстановительные работы начнутся в светлое время суток.
Как писал сайт KP.RU, в Министерстве обороны РФ сообщили, что российские силы противовоздушной обороны (ПВО) в ночь на воскресенье, 7 декабря, уничтожили 77 украинских дронов самолетного типа над регионами России. Больше всего БПЛА сбили над территорией Саратовской области, где ликвидировали 42 беспилотника. На территории Ростовской области сбили 12 БПЛА.