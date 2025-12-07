Ричмонд
+1°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Слюсарь: жители хутора Колундаевский остались без света из-за атаки беспилотника

В Ростовской области из-за атаки дронов ВСУ была повреждена вышка ЛЭП.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области в результате атаки беспилотника украинской армии была повреждена вышка линии электропередачи, из-за чего без света остались около 250 человек. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

«Ночью под атакой врага был север Ростовской области. БПЛА уничтожены и подавлены в Каменске, Чертковском и Шолоховском районах», — написал глава региона в Telegram-канале.

По словам Слюсаря, жертв и пострадавших нет. Губернатор также уточнил, что восстановительные работы начнутся в светлое время суток.

Как писал сайт KP.RU, в Министерстве обороны РФ сообщили, что российские силы противовоздушной обороны (ПВО) в ночь на воскресенье, 7 декабря, уничтожили 77 украинских дронов самолетного типа над регионами России. Больше всего БПЛА сбили над территорией Саратовской области, где ликвидировали 42 беспилотника. На территории Ростовской области сбили 12 БПЛА.

Узнать больше по теме
Биография Юрия Слюсаря
Госсоветник, экс-гендиректор «ОАК» и врио губернатора Ростовской области, Юрий Слюсарь имеет весьма многогранную биографию. Он прошел путь от музыкального продюсера до руководителя авиастроительной корпорации и политика: рассказываем о важных этапах в его жизни.
Читать дальше