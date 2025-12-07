Боец из Эхирит-Булагатского района погиб в зоне проведения СВО

Как сообщил в своем тг-канале (18+) мэр Эхирит-Булагатского района Геннадий Осодоев, Сергей Владимирович родился в деревне Верхний Кукут 17 марта 1981 года. Окончив Харатскую среднюю общеобразовательную школу, начал работать с отцом трактористом в колхозе им. В. И. Ленина. В 1999 году был призван в армию, входил в состав миротворческих войск в период грузино-кавказских конфликтов.