Боец из Эхирит-Булагатского района погиб в зоне проведения СВО

IrkutskMedia, 7 декабря. Сергей Толстиков из Эхирит-Булагатского района погиб в зоне проведения СВО. Военнослужащему было 44 года.
Как сообщил в своем тг-канале (18+) мэр Эхирит-Булагатского района Геннадий Осодоев, Сергей Владимирович родился в деревне Верхний Кукут 17 марта 1981 года. Окончив Харатскую среднюю общеобразовательную школу, начал работать с отцом трактористом в колхозе им. В. И. Ленина. В 1999 году был призван в армию, входил в состав миротворческих войск в период грузино-кавказских конфликтов.
Вернувшись домой, Сергей Владимирович устроился кочегаром в Харатскую среднюю общеобразовательную школу.
Мужчина отправился в зону проведения СВО в рамках частичной мобилизации в сентябре 2022 года.
«За время службы показал себя мужественным, смелым, отзывчивым, добрым и трудолюбивым человеком», — говорится в сообщении.
Сергей Толстиков пал 15 октября 2025 года.