«Разведчики 6-й мотострелковой дивизии передали координаты местонахождения САУ 2С3 противника операторам беспилотных систем. Первым попаданием была вскрыта маскировка капонира. Следующие два удара уничтожили технику противника», — говорится в сообщении.
Российские военные уничтожили САУ «Акация» ВСУ в ДНР
ДОНЕЦК, 7 дек — РИА Новости. Операторы беспилотных систем 6-й мотострелковой дивизии «Южной» группировки войск выявили и уничтожили 152-мм самоходную артиллерийскую установку 2С3 «Акация» боевиков ВСУ на константиновском направлении в ДНР, сообщили в Минобороны России.