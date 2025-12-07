Ричмонд
+1°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Российские военные уничтожили САУ «Акация» ВСУ в ДНР

ДОНЕЦК, 7 дек — РИА Новости. Операторы беспилотных систем 6-й мотострелковой дивизии «Южной» группировки войск выявили и уничтожили 152-мм самоходную артиллерийскую установку 2С3 «Акация» боевиков ВСУ на константиновском направлении в ДНР, сообщили в Минобороны России.

Источник: © РИА Новости

«Разведчики 6-й мотострелковой дивизии передали координаты местонахождения САУ 2С3 противника операторам беспилотных систем. Первым попаданием была вскрыта маскировка капонира. Следующие два удара уничтожили технику противника», — говорится в сообщении.