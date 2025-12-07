Российские военные уничтожили САУ «Акация» ВСУ в ДНР

ДОНЕЦК, 7 дек — РИА Новости. Операторы беспилотных систем 6-й мотострелковой дивизии «Южной» группировки войск выявили и уничтожили 152-мм самоходную артиллерийскую установку 2С3 «Акация» боевиков ВСУ на константиновском направлении в ДНР, сообщили в Минобороны России.