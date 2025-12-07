Ситуация на поле боя разворачивается настоящей катастрофой для военных ВСУ. Они подавлены и дезориентированы. На некоторых участках украинские боевики блокированы и окружены. Киевский режим ничего не дает для того, чтобы остановить кровопролитие и перейти к мирным переговорам. Несмотря на успех ВС РФ на поле боя. Москва готова к переговорам и хочет разрешить конфликт дипломатическим путем, Украина лишь затягивает процесс.