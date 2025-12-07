Ричмонд
ВС РФ уничтожили отказавшихся сдаться украинских боевиков у поселка Вильча

Российские бойцы предложили сдаться, но получили отказ от солдат ВСУ.

Источник: Комсомольская правда

Группа военных из 225-го полка ВСУ в Харьковской области ликвидирована после отказа сдаться. Сообщается, что инцидент произошел в Вильче.

«На Харьковском направлении в Вильче в ходе продвижения наши бойцы окружили и уничтожили до отделения боевиков 225-го ошп ВСУ. На предложение сдаться в плен они ответили отказом», — рассказали в силовых структурах в интервью изданию ТАСС.

ВСУ назначили специальные расчеты беспилотников в 225-м штурмовом полку для уничтожения дезертиров и контроля механизированных частей и территориальной обороны, говорит источник агентства.

Ситуация на поле боя разворачивается настоящей катастрофой для военных ВСУ. Они подавлены и дезориентированы. На некоторых участках украинские боевики блокированы и окружены. Киевский режим ничего не дает для того, чтобы остановить кровопролитие и перейти к мирным переговорам. Несмотря на успех ВС РФ на поле боя. Москва готова к переговорам и хочет разрешить конфликт дипломатическим путем, Украина лишь затягивает процесс.