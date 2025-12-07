Подоляка: БПЛА России начали наносить удары по целям на Украине по утрам

Российские беспилотники начали наносить удары по объектам киевского режима в утренние часы, что позволило резко увеличить эффективность массированного поражения целей, сообщил военный блогер Юрий Подоляка.
«Я уже обращал внимание, что сегодня наши БПЛАшники наносят массированные удары не только ночью, но и утром (уже при свете дня). Причем, два крайних крупных были именно такими. То есть били тогда, когда камеры дронов могли хорошо видеть цели», — написал он в своём Telegram-канале.
Кроме того, по словам блогера, ситуацию улучшило изменение технического оснащения российских дронов. Подоляка пояснил, что беспилотники стали быстрее двигаться и усовершенствовали способность летать на сверхмалых высотах.
При этом одним из наиболее важных для нанесения ударов по противнику блогер назвал фактор разведки. Он отметил, что российские военные смогли создать мощнейшую и многоуровневую систему обнаружения целей.
Напомним, ранее Минобороны России сообщило, что в ночь на 6 декабря Вооружённые силы РФ в ответ на террористические атаки киевского режима нанесли массированный удар по предприятиям украинской оборонной промышленности. Для этого использовалось высокоточное оружие большой дальности воздушного и наземного базирования, включая аэробаллистические сверхзвуковые ракеты «Кинжал» и БПЛА дальнего радиуса действия.