Вооруженные силы Украины (ВСУ) бросают на боле боя необученных иностранных наемников, которые гибнут очень быстро. Об этом изданию Diamond рассказал японский наемник Хару.
«Я хотел искупить грехи, которые совершил на своем веку. Поэтому решил действовать. Не хотелось в будущем пожалеть о том, чего не сделал», — заявил он.
По его словам, новых наемников сначала направили в Киев, где они за неделю прошли ускоренный курс стрельбы. После этого их перевели в Житомир для полноценной военной подготовки.
Отмечается, что командир подразделения Хару оказался некомпетентным руководителем, направляя подчиненных на плохо подготовленные операции. В результате многие сослуживцы японского наемника дезертировали, в том числе Хару.
Ранее появилось сообщение, что наемники при первой возможности бросают подразделения ВСУ. По данным российских силовых ведомств, многие наемники «по своей натуре очень трусливы и слабо организованы». При первых признаках серьезной опасности они склонны к неорганизованному отступлению, оставляя без прикрытия свои подразделения.