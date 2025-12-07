В Воронеже во время воздушной тревоги неизвестные устроили салют

Отдельно стоит отметить, что ночью 6 декабря в результате атаки беспилотников в области были зафиксированы повреждения. По данным властей, сбито 27 дронов, обломки которых повредили крыши заправки и жилого дома, разбили стекла и фасад школы, а также нанесли ущерб нескольким частным домам, хозяйственным постройкам, автомобилям и линии электропередач.