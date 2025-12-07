Ричмонд
В Воронеже во время воздушной тревоги неизвестные устроили салют

Горожане, принявшие хлопки за работу ПВО, осудили безответственные действия.

Во время объявленной в ночь на 6 декабря угрозы атаки беспилотников в Воронеже неизвестные лица запустили салют. Кадры с фейерверком, который многие жители из-за хлопков приняли за работу средств противовоздушной обороны, появились в социальных сетях.

Это не первый подобный случай в регионе. Ранее после объявления воздушной тревоги также фиксировались запуски пиротехники. Это серьезно пугает горожан.

Отдельно стоит отметить, что ночью 6 декабря в результате атаки беспилотников в области были зафиксированы повреждения. По данным властей, сбито 27 дронов, обломки которых повредили крыши заправки и жилого дома, разбили стекла и фасад школы, а также нанесли ущерб нескольким частным домам, хозяйственным постройкам, автомобилям и линии электропередач.