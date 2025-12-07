Ричмонд
сильный туман с отложениями изморози
ВС РФ уничтожили пункт временной дислокации ВСУ

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Военнослужащие Южной группировки войск уничтожили самоходную артиллерийскую установку (САУ) «Акация», пункт временной дислокации и два автомобиля противника, сообщили ТАСС в Минобороны России.

Источник: РИА "Новости"

«Разведчики 6-й мотострелковой дивизии Южной группировки войск передали координаты местонахождения 152-мм САУ “Акация” противника операторам беспилотных систем. Первым попаданием операторы беспилотных систем вскрыли маскировку капонира с САУ, следующие два попадания уничтожили технику противника», — говорится в сообщении.

В военном ведомстве проинформировали, что в районе населенного пункта Константиновка в ДНР был уничтожен пункт временной дислокации противника силами расчета гаубицы Д-30.

Кроме того, там рассказали о боевой работе на краматорско-дружковском направлении.

«Операторы беспилотных систем 6-й мотострелковой дивизии Южной группировки войск уничтожили два автомобиля противника», — сообщили в министерстве.