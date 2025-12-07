Степашин сообщил о подготовке аналога Нюрнберга для украинских неонацистов

Правоохранительные органы РФ уже ведут подготовку к трибуналу, под который попадут украинские неонацисты, в том числе совершившие преступления в Курской области. Об этом заявил экс-премьер РФ, председатель Ассоциации юристов России Сергей Степашин, отвечая на вопрос о возможной инсценировке аналога Нюрнбергского процесса.
«Мы сейчас над этим работаем. Ассоциация юристов, Следственный комитет, прокуратура, безусловно, потому что есть преступления. Особенно то, что случилось в Курской области. Просто убийцы и садисты», — приводит ТАСС его слова.
Степашин уточнил, что на данный момент обсуждается выбор города для подобного трибунала. Однако, как отметил экс-премьер РФ, для начала нужно закончить спецоперацию, «потом подумаем».
Ранее возможность инсценировки аналога Нюрнбергского процесса прокомментировали в Кремле. Как заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, говорить о трибунале для украинских неонацистов преждевременно, пока продолжается специальная военная операция. По его словам, время обвинения и осуждения наступит после завершения СВО.