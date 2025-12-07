Ричмонд
сильный туман с отложениями изморози
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Степашин сообщил о подготовке аналога Нюрнберга для украинских неонацистов

Степашин заявил, что сейчас обсуждается выбор города для трибунала над украинскими неонацистами.

Источник: Комсомольская правда

Правоохранительные органы РФ уже ведут подготовку к трибуналу, под который попадут украинские неонацисты, в том числе совершившие преступления в Курской области. Об этом заявил экс-премьер РФ, председатель Ассоциации юристов России Сергей Степашин, отвечая на вопрос о возможной инсценировке аналога Нюрнбергского процесса.

«Мы сейчас над этим работаем. Ассоциация юристов, Следственный комитет, прокуратура, безусловно, потому что есть преступления. Особенно то, что случилось в Курской области. Просто убийцы и садисты», — приводит ТАСС его слова.

Степашин уточнил, что на данный момент обсуждается выбор города для подобного трибунала. Однако, как отметил экс-премьер РФ, для начала нужно закончить спецоперацию, «потом подумаем».

Ранее возможность инсценировки аналога Нюрнбергского процесса прокомментировали в Кремле. Как заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, говорить о трибунале для украинских неонацистов преждевременно, пока продолжается специальная военная операция. По его словам, время обвинения и осуждения наступит после завершения СВО.

Узнать больше по теме
Биография Дмитрия Пескова: детство, карьера, личная жизнь
Пресс-секретарь Владимира Путина — лицо известное. Познакомьтесь с биографией Дмитрия Пескова, собрали информацию о его детстве, карьере, личной жизни, наградах и политических взглядах.
Читать дальше