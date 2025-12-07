«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военного аэродрома, складам горючего, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 140 районах», — сказали в министерстве.
ВС РФ поразили инфраструктуру военного аэродрома ВСУ
МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Российские войска поразили инфраструктуру военного аэродрома и склады горючего ВСУ в 140 районах. Об этом сообщили в Минобороны РФ.