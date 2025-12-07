Ричмонд
ВС РФ ударили по транспортной и топливной инфраструктуре ВСУ

Российские бойцы применили высокоточное оружие наземного базирования, аэробаллистические гиперзвуковые ракеты «Кинжал» и беспилотные летательные аппараты дальнего действия.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Российские войска ночью нанесли удар высокоточным оружием, в том числе «Кинжалами» и БПЛА, по транспортной и топливно-энергетической инфраструктуре Украины, используемой в интересах ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«В ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России сегодня ночью Вооруженными силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием наземного базирования, аэробаллистическими гиперзвуковыми ракетами “Кинжал” и беспилотными летательными аппаратами дальнего действия по объектам транспортной инфраструктуры, топливно-энергетического комплекса Украины, используемым в интересах ВСУ, а также предприятию, задействованному в производстве ударных беспилотных летательных аппаратов дальнего действия. Цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены», — сообщили там.

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
