ВС России нанесли удар возмездия по объектам ТЭК Украины, связанным с ВСУ

«Нанесен групповой удар высокоточным оружием наземного базирования, аэробаллистическими гиперзвуковыми ракетами “Кинжал” и беспилотными летательными аппаратами дальнего действия по объектам транспортной инфраструктуры, топливно-энергетического комплекса Украины, используемым в интересах ВСУ, а также предприятию, задействованному в производстве ударных беспилотных летательных аппаратов дальнего действия», — говорится в сводке военного ведомства.
Отмечается, что все цели достигнуты.
Минобороны указывает, что этот удар стал ответом на террористические атаки ВСУ на гражданские объектам в России.
Также была поражена инфраструктура военного аэродрома, склады горючего и пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 140 районах.
Субботний удар
Накануне российские войска также атаковали объекты украинской энергетики, связанные с работой ВПК.
По данным Минэнерго Украины, это привело к отключению света в части Киевской, Черниговской, Львовской, Одесской, Ровненской, Днепропетровской, Николаевской и Харьковской областей.
Сообщалось о прилетах в районе аэродрома Староконстантинов в Хмельницкой области. В Фастове Киевской области под удар попала железнодорожная инфраструктура.