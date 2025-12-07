Ричмонд
ВС России нанесли удар возмездия по объектам ТЭК Украины, связанным с ВСУ

МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Российские военные в ночь на воскресенье нанесли групповой удар по украинским энергетическим объектам, связанным с ВСУ, сообщает Минобороны.

Источник: © РИА Новости

«Нанесен групповой удар высокоточным оружием наземного базирования, аэробаллистическими гиперзвуковыми ракетами “Кинжал” и беспилотными летательными аппаратами дальнего действия по объектам транспортной инфраструктуры, топливно-энергетического комплекса Украины, используемым в интересах ВСУ, а также предприятию, задействованному в производстве ударных беспилотных летательных аппаратов дальнего действия», — говорится в сводке военного ведомства.

Отмечается, что все цели достигнуты.

Минобороны указывает, что этот удар стал ответом на террористические атаки ВСУ на гражданские объектам в России.

Также была поражена инфраструктура военного аэродрома, склады горючего и пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 140 районах.

Субботний удар

Накануне российские войска также атаковали объекты украинской энергетики, связанные с работой ВПК.

По данным Минэнерго Украины, это привело к отключению света в части Киевской, Черниговской, Львовской, Одесской, Ровненской, Днепропетровской, Николаевской и Харьковской областей.

Сообщалось о прилетах в районе аэродрома Староконстантинов в Хмельницкой области. В Фастове Киевской области под удар попала железнодорожная инфраструктура.