ВС России освободили Кучеровку в Харьковской области и Ровное в ДНР

«Подразделения группировки войск “Запад” продолжили уничтожение окруженной группировки противника на левом берегу реки Оскол. В результате активных действий штурмовых групп 6-й армии освобожден населенный пункт Кучеровка Харьковской области», — указано в сообщении МО РФ.
Кроме того, подразделения группировки войск «Центр» завершили освобождение населенного пункта Ровное в ДНР. По данным ведомства, российские силы также продолжили уничтожение украинской группировки, заблокированной в Димитрове, и провели зачистку населенного пункта Гришино.
Ранее, 5 декабря, российские войска освободили населенный пункт Безымянное в ДНР. Уточняется, что операцию выполнили подразделения Южной группировки войск. Они нанесли поражение в том числе формированиям четырех механизированных, аэромобильной, штурмовой, десантно-штурмовой, горно-штурмовой бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ).