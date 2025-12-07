ВС России освободили Кучеровку в Харьковской области и Ровное в ДНР

Кроме того, подразделения группировки войск «Центр» завершили освобождение населенного пункта Ровное в ДНР. По данным ведомства, российские силы также продолжили уничтожение украинской группировки, заблокированной в Димитрове, и провели зачистку населенного пункта Гришино.