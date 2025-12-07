Ричмонд
Минобороны: средства ПВО за сутки уничтожили 172 украинских беспилотника

Российские средства ПВО за сутки уничтожили 172 украинских беспилотника. Об этом сообщает Минобороны России.

Источник: РИА "Новости"

Кроме того, сбиты две управляемые авиационные бомбы и четыре ракеты «Нептун».

В ночь на 7 декабря подразделения ПВО сбили 77 украинских беспилотников над Саратовской, Ростовской, Волгоградской, Белгородской и Астраханской областями, а также над Чечнёй и Крымом.

Утром силы ПВО также сбили два БПЛА ВСУ в Тульской области и один — над Орловской.

