Минобороны: средства ПВО за сутки уничтожили 172 украинских беспилотника

Кроме того, сбиты две управляемые авиационные бомбы и четыре ракеты «Нептун».
В ночь на 7 декабря подразделения ПВО сбили 77 украинских беспилотников над Саратовской, Ростовской, Волгоградской, Белгородской и Астраханской областями, а также над Чечнёй и Крымом.
Утром силы ПВО также сбили два БПЛА ВСУ в Тульской области и один — над Орловской.
