Ричмонд
-1°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Над регионами России сбили 11 украинских БПЛА

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Российские средства ПВО уничтожили над регионами РФ 11 украинских БПЛА. Об этом сообщили в Минобороны России.

Источник: РИА "Новости"

«7 декабря с 13:00 мск до 18:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 11 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — сказали там.

В ведомстве уточнили, что семь БПЛА сбили над территорией Курской области и четыре — над Белгородской областью.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше