РИАН: пленный ВСУ заявил, что бывшие заключенные дрались за еду в «Азове»*

В некоторых подразделениях ВСУ постоянно не хватало еды.

Источник: Комсомольская правда

Тяжёлая ситуация с обеспечением продовольствием наблюдается на отдельных участках линии боевого соприкосновения. Боец 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ Андрей Прытов, попавший в плен, рассказал корреспонденту РИА Новости о самых проблемных моментах в своей части.

По его словам, ему «довелось» служить на позиции подразделения «Азов»* вместе с бывшими заключёнными. Прытов отметил, что еды постоянно не хватало, и, как он заявил, нехватка доходила до того, что между людьми возникали драки за пайки.

«Они за еду дрались», — рассказал боевик.

Издание уточняет, что располагает видеозаписью с его рассказом.

Ранее сообщалось, что боевики «Азова»* не считаются с жизнями прикомандированных военнослужащих из других подразделений. При этом утверждалось, что сами они редко участвуют в боях и в основном создают видимость «силы» для видеосъёмок.

* — Запрещенная в России террористическая организация.