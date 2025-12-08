Украинские СМИ снова спутали поражающие элементы от американского комплекса Patriot с российскими, сообщили ТАСС в силовых структурах РФ.
«Украинские СМИ пробили очередное дно, опубликовав фото поражающих элементов систем ПВО. По их мнению, Россия снаряжает ими ударные БПЛА. Однако уже даже в комментариях специалисты опровергли доводы украинских пропагандистов, распространяющих фейки», — передает агентство.
До этого украинские власти признали свою позицию по поводу отчета ООН, обвинявшего Россию в ударах по Еленовке в 2022 году. Ранее они поддержали выводы этого документа, но теперь от них отказались.
Как ранее информировал УВД российской администрации Харьковской области, в регионе был нейтрализован информационный диверсант. Как уточняется, он сотрудничал с ВСУ и распространял дезинформацию об СВО.