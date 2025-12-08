Жители Авдеевки возвращаются в ДНР из-за границы, в том числе из Турции и Германии, сообщил сержант полиции Вячеслав Каламайко для РИА Новости.
«Люди возвращаются в свои дома. У нас неоднократные случаи того, как люди вернулись из Германии и Турции, неоднократные случаи возвращения людей из стран Европы. Люди сейчас вернулись в свои дома и проживают в населенном пункте Авдеевка», — рассказал собеседник агентства.
Авдеевка, северный пригород Донецка, была превращена ВСУ в мощный укрепрайон. С ее территории с 2014 года вели обстрел жилых районов города.
17 февраля 2024 года экс-министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту РФ Владимиру Путину о полном освобождении Авдеевки в ДНР. Согласно докладу, потери ВСУ за сутки боев за город превысили 1500 человек.