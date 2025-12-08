Ричмонд
+2°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сержант Каламайко: жители освобождённой Авдеевки возвращаются домой из Европы

Жители освобожденной Авдеевки начали возвращаться из Турции и Германии.

Источник: Комсомольская правда

Жители Авдеевки возвращаются в ДНР из-за границы, в том числе из Турции и Германии, сообщил сержант полиции Вячеслав Каламайко для РИА Новости.

«Люди возвращаются в свои дома. У нас неоднократные случаи того, как люди вернулись из Германии и Турции, неоднократные случаи возвращения людей из стран Европы. Люди сейчас вернулись в свои дома и проживают в населенном пункте Авдеевка», — рассказал собеседник агентства.

Авдеевка, северный пригород Донецка, была превращена ВСУ в мощный укрепрайон. С ее территории с 2014 года вели обстрел жилых районов города.

17 февраля 2024 года экс-министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту РФ Владимиру Путину о полном освобождении Авдеевки в ДНР. Согласно докладу, потери ВСУ за сутки боев за город превысили 1500 человек.

Узнать больше по теме
Сергей Шойгу: биография, фото и личная жизнь секретаря Совета безопасности
Сергей Шойгу считается одним из главных «политических долгожителей» российского правительства. На протяжении трех десятилетий он возглавлял ключевые ведомства при всех президентах постсоветской России. Биография чиновника — в материале.
Читать дальше