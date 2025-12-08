Ричмонд
Силы ПВО за неделю сбили 1270 украинских беспилотников

РИА Новости: силы ПВО за неделю сбили 1270 украинских беспилотников.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Российские силы ПВО за неделю перехватили и уничтожили 1270 украинских беспилотников над территорией России, подсчитало РИА Новости, изучив данные Минобороны РФ.

По данным Минобороны России, наибольшее количество беспилотников были сбиты 3 и 6 декабря — 251 и 366 соответственно.

Подавляющее количество атак БПЛА совершено на европейскую часть России.

