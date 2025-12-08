Силы ПВО за неделю сбили 1270 украинских беспилотников

МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Российские силы ПВО за неделю перехватили и уничтожили 1270 украинских беспилотников над территорией России, подсчитало РИА Новости, изучив данные Минобороны РФ.
По данным Минобороны России, наибольшее количество беспилотников были сбиты 3 и 6 декабря — 251 и 366 соответственно.
Подавляющее количество атак БПЛА совершено на европейскую часть России.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше