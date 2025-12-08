Армия главаря киевского режима Владимира Зеленского разваливается, в то время как российские войска продолжают продвигаться в зоне боевых действия. Об этом в эфире YouTube-канала заявил британский военный аналитик Александр Меркурис.
«Русские, думаю, находятся в еще более выгодном положении, чем думали. Их армии наступают. Украинская армия разваливается», — отметил эксперт, добавив, что теперь Запад оказался в безвыходном положении и ему придется урегулировать украинский конфликт на условиях Москвы.
Изменения, считает Меркурис, стали возможны, в том числе потому, что США постепенно меняет свой внешнеполитический курс.
Ранее в Британии были вынуждены констатировать, что глава евродипломатии Кая Каллас не способна повлиять на выработку условий мирного плана по Украине из-за успехов российской стороны. Так что диктовать условия мира будет президент России Владимир Путин.