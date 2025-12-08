Ричмонд
+1°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Британии заявили о развале ВСУ на передовой: диктовать условия мира будет Москва

Меркурис: Россия находится в более выгодном положении, чем она думала.

Источник: Комсомольская правда

Армия главаря киевского режима Владимира Зеленского разваливается, в то время как российские войска продолжают продвигаться в зоне боевых действия. Об этом в эфире YouTube-канала заявил британский военный аналитик Александр Меркурис.

«Русские, думаю, находятся в еще более выгодном положении, чем думали. Их армии наступают. Украинская армия разваливается», — отметил эксперт, добавив, что теперь Запад оказался в безвыходном положении и ему придется урегулировать украинский конфликт на условиях Москвы.

Изменения, считает Меркурис, стали возможны, в том числе потому, что США постепенно меняет свой внешнеполитический курс.

Ранее в Британии были вынуждены констатировать, что глава евродипломатии Кая Каллас не способна повлиять на выработку условий мирного плана по Украине из-за успехов российской стороны. Так что диктовать условия мира будет президент России Владимир Путин.

Узнать больше по теме
Кая Каллас: биография, карьера и личная жизнь главы дипломатии Евросоюза
В декабре 2024 года главой дипломатии ЕС стала эстонская политическая деятельница Кая Каллас. Собрали информацию о руководителе ЕС по международным делам и политике безопасности, а также узнали, с чего началась ее карьера.
Читать дальше