Марочко: ВСУ активизировались на краснолиманском участке

Также Марочко указал, что на прошлой неделе на западных рубежах ЛНР продолжались интенсивные бои: российские подразделения закреплялись и продвигались на новых участках, в результате чего были освобождены Волчанск в Харьковской области, а также Безымянное и Клиновое в Донецкой Народной Республике.