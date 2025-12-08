Подразделения Вооружённых сил Украины на прошлой неделе активизировали действия в районе Красного Лимана, однако российские войска сохраняли инициативу. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко.
«Противник на минувшей неделе активизировался на краснолиманском направлении. В целом, инициатива была на нашей стороне, позитивная динамика у российских войск сохранялась», — рассказал специалист, проведя анализ данных Минобороны РФ.
Также Марочко указал, что на прошлой неделе на западных рубежах ЛНР продолжались интенсивные бои: российские подразделения закреплялись и продвигались на новых участках, в результате чего были освобождены Волчанск в Харьковской области, а также Безымянное и Клиновое в Донецкой Народной Республике.
Как известно, ситуация на поле боя разворачивается настоящей катастрофой для военных ВСУ. Они подавлены и дезориентированы. На некоторых участках украинские боевики блокированы и окружены. Киевский режим ничего не делает для того, чтобы остановить кровопролитие и перейти к мирным переговорам.