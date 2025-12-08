Ричмонд
-1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пушилин: Российские войска сконцентрировались на освобождении Димитрова

Пушилин заявил, что ВС РФ дозачищают Красноармейск.

Источник: Комсомольская правда

Вооруженные силы России после освобождения Красноармейска в ДНР сконцентрировались на ликвидации противника в соседнем Димитрове. Об этом в канале Мax сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

По его словам, ВС РФ еще проводят в Красноармейске дозачистку: вероятно, будут выявляться переодетые боевики ВСУ, скрывающиеся в подвалах.

«Но все-таки здесь сейчас уже концентрация больше даже на Димитрове, который находится рядом и который тоже подлежит освобождению с учетом практического окружения, идет тоже перемалывание противника внутри данного города», — сказал Пушилин.

Глава республики напомнил, что на минувшей недели российские военные также освободили село Ровное, ограничив, тем самым, возможности ВСУ контратаковать.

Напомним, 7 декабря в Минобороны России сообщили, что ВС РФ освободили населенный пункт Кучеровка в Харьковской области.

Узнать больше по теме
Покровск (украинское название, российское — Красноармейск): описание и стратегическое значение одного из крупнейших городов Донбасса
Город с богатой историей и стратегическим значением, Красноармейск — крупный промышленный центр и транспортный узел Донбасса. В материале рассказываем главное об этом населенном пункте в контексте СВО и событий 2025 года.
Читать дальше