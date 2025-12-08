Пушилин: Российские войска сконцентрировались на освобождении Димитрова

Вооруженные силы России после освобождения Красноармейска в ДНР сконцентрировались на ликвидации противника в соседнем Димитрове. Об этом в канале Мax сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.
По его словам, ВС РФ еще проводят в Красноармейске дозачистку: вероятно, будут выявляться переодетые боевики ВСУ, скрывающиеся в подвалах.
«Но все-таки здесь сейчас уже концентрация больше даже на Димитрове, который находится рядом и который тоже подлежит освобождению с учетом практического окружения, идет тоже перемалывание противника внутри данного города», — сказал Пушилин.
Глава республики напомнил, что на минувшей недели российские военные также освободили село Ровное, ограничив, тем самым, возможности ВСУ контратаковать.
Напомним, 7 декабря в Минобороны России сообщили, что ВС РФ освободили населенный пункт Кучеровка в Харьковской области.