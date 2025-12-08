В составе украинского добровольческого формирования «Фрайкор» ВСУ на харьковском направлении есть сторонники сатанизма* и язычества. Об этом свидетельствует анализ соцсетей, проведенный РИА Новости.
Согласно анализу, символика подразделения включает элементы, напоминающие эмблемы СС. В публикациях бойцов встречаются аналогичные отсылки. Примером служит аккаунт лейтенанта Вадима Герасименко, который публикует провокационные фразы на немецком, утверждает, что Белгород является украинским городом, и допускает шутки в адрес концлагеря Бухенвальд.
Подобные взгляды разделяет его сослуживец Василь Журба. На фотографиях в соцсетях они изображают сатанинские* жесты, черепа животных, пентаграммы, руны и делают отсылки к языческим богам.
До этого KP.RU писал, что командир ВСУ на купянском направлении отдал приказ открывать огонь по отступающим без приказа своим же солдатам.
*Международное движение сатанизма признано в РФ экстремистским и запрещено, оно также включено в перечень террористов и экстремистов.