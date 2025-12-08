Подразделения 225-го штурмового полка ВСУ понесли потери и отошли на исходные позиции к западу от города Лиман в Харьковская области после неудавшейся контратаки. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник в российских силовых ведомствах.
«В лесу западнее Лимана противник силами 225-го отдельного штурмового полка провел одну контратаку. Успеха не имел, с потерями отошел на исходные позиции», — проинформировал собеседник агентства.
Ранее стало известно, что под Купянском ВСУ получили шокирующий приказ. Тогда командир призывал украинских боевиков стрелять в своих, если они начнут отступать.
Как писал KP.RU накануне, в результате прорыва российской армии в Днепропетровской области одно из украинских подразделений оказалось отрезанным и вышло из-под контроля командования.