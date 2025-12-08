Новая пенсионная льгота для добровольцев СВО: Время службы зачтут в стаж на Кубани

Участники специальной военной операции, служившие в добровольческих формированиях, получат новую пенсионную льготу. Депутаты Государственной Думы готовятся рассмотреть законопроект, который позволит засчитывать время пребывания добровольцев на СВО в стаж для назначения пенсии за выслугу лет.
В случае принятия, закон вступит в силу с 1 января 2026 года и призван уравнять добровольцев в пенсионных правах с другими военнослужащими.
Согласно проекту, время службы добровольцев в специальных формированиях будет засчитываться в стаж по льготной схеме: за каждые два дня службы будет учитываться один день стажа. Периоды выполнения задач в особых условиях будут рассчитываться по дополнительным льготным нормативам.
Как пояснила депутат Госдумы Светлана Бессараб, эта мера позволит получить право на пенсию тем добровольцам, чей общий стаж службы в силовых структурах (армия, МВД, Росгвардия и др.) на момент увольнения составлял менее 20 лет, но с учетом льготного исчисления достигнет требуемого двадцатилетнего порога. Пенсия будет назначаться со дня исключения из добровольческого формирования.
Важно отметить, что новая норма коснется и тех, кто уже завершил службу до вступления закона в силу. Они смогут подать заявление на назначение или пересмотр размера своей пенсии. Таким образом, государство стремится обеспечить социальную справедливость и признать вклад всех защитников Отечества.