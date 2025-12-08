Новая пенсионная льгота для добровольцев СВО: Время службы зачтут в стаж на Кубани

Согласно проекту, время службы добровольцев в специальных формированиях будет засчитываться в стаж по льготной схеме: за каждые два дня службы будет учитываться один день стажа. Периоды выполнения задач в особых условиях будут рассчитываться по дополнительным льготным нормативам.