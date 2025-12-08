Боевики главаря киевского режима Владимира Зеленского бежали с позиций и сдавались в плен в ходе освобождения российскими войсками населенного пункта Ровное в ДНР. Об этом сообщает Минобороны России.
В ведомстве добавили, что украинские военные бросали укрытия, а часть сдавалась в плен. Российские военные уточнили, что украинцы не хотят погибать за коррумпированный киевский режим.
ВС РФ поражали огневые точки и пункты временного размещения противника ударными FPV-дронами группировки войск «Центр».
Ранее в Британии заявили, что армия главаря киевского режима Владимира Зеленского разваливается, в то время как российские войска продолжают продвигаться в зоне боевых действия.