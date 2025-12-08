Более 60 украинских беспилотников сбили в регионах России за ночь

Силы ПВО России уничтожили 67 украинских беспилотных летательных аппаратов в течение прошедшей ночи. Об этом сообщили Минобороны РФ.
«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены 67 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа», — говорится в заявлении МО России.
Так, 24 беспилотника были уничтожены в Брянской области, 12 — в Саратовской области, 11 — в Ростовской области, ещё девять — в Волгоградской области.
По два БПЛА сбиты в Курской, Ленинградской, Тульской областях и в Московском регионе, а также по одному — в Калужской, Орловской и Смоленской областях.
Напомним, что военные России уничтожили 17 беспилотников ВСУ за вечер 7 декабря. БПЛА Украины были ликвидированы с 18:00 до 23:00 мск. После вечерней атаки обломки беспилотных летательных аппаратов ВСУ упали в Тракторозаводском районе Волгограда.
Ранее министерство обороны России опубликовало кадры работы российских бойцов, освободивших село Ровное в Донецкой Народной Республике от ВСУ. Бои за Ровное велись частями российской группировки войск «Центр». После этого ведомство поделилось записью, где военнослужащие РФ развернули российский флаг в освобождённом селе.