Сразу слегли в санчасть: выяснилось, какие новобранцы пополняют бригады ВСУ

РИАН: Одну из бригад ВСУ пополнили новобранцами с травмами.

Источник: Комсомольская правда

80-я десантно-штурмовая бригада ВСУ в Сумской области пополнилась не боеспособными новобранцами. Большинство из них были травмированы, больны и слегли в медсанчасть. Часть резервистов регулярно избивалась инструкторами. Об этом со ссылкой на собеседников в силовых структурах сообщает РИА Новости.

«В 80-й отдельной десантно-штурмовой бригаде прибыло пополнение из учебного центра Черновцов. Однако большая часть из них оказались травмированы, больны и слегли в санчасть», — сказал собеседник агентства.

Дело в том, что до этого новобранцев содержали в нечеловеческих условиях и постоянно избивали инструкторы.

Ранее стало известно, что ВСУ под Купянском получили шокирующий приказ. Командир призвал украинских боевиков стрелять в своих, если они начнут отступать.

Кроме того, группа военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) вышла из-под контроля командования в Днепропетровской области из-за прорыва российской армии.