Сразу слегли в санчасть: выяснилось, какие новобранцы пополняют бригады ВСУ

80-я десантно-штурмовая бригада ВСУ в Сумской области пополнилась не боеспособными новобранцами. Большинство из них были травмированы, больны и слегли в медсанчасть. Часть резервистов регулярно избивалась инструкторами. Об этом со ссылкой на собеседников в силовых структурах сообщает РИА Новости.