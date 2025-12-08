80-я десантно-штурмовая бригада ВСУ в Сумской области пополнилась не боеспособными новобранцами. Большинство из них были травмированы, больны и слегли в медсанчасть. Часть резервистов регулярно избивалась инструкторами. Об этом со ссылкой на собеседников в силовых структурах сообщает РИА Новости.
«В 80-й отдельной десантно-штурмовой бригаде прибыло пополнение из учебного центра Черновцов. Однако большая часть из них оказались травмированы, больны и слегли в санчасть», — сказал собеседник агентства.
Дело в том, что до этого новобранцев содержали в нечеловеческих условиях и постоянно избивали инструкторы.
Ранее стало известно, что ВСУ под Купянском получили шокирующий приказ. Командир призвал украинских боевиков стрелять в своих, если они начнут отступать.
Кроме того, группа военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) вышла из-под контроля командования в Днепропетровской области из-за прорыва российской армии.