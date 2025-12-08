Ричмонд
Ночью в Воронежской области уничтожили четыре БПЛА

Пострадавших и разрушений нет.

Источник: Комсомольская правда

В ночь на понедельник, 8 декабря, в трех районах Воронежской области обнаружили и уничтожили четыре украинских беспилотника, сообщил губернатор Александр Гусев.

В течение ночи тревожные сирены звучали в Лискинском и Острогожском районах.

В 6 часов в понедельник объявили отбой опасности атаки БПЛА в регионе.

