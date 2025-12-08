Ночью в Воронежской области уничтожили четыре БПЛА

В ночь на понедельник, 8 декабря, в трех районах Воронежской области обнаружили и уничтожили четыре украинских беспилотника, сообщил губернатор Александр Гусев.
В течение ночи тревожные сирены звучали в Лискинском и Острогожском районах.
В 6 часов в понедельник объявили отбой опасности атаки БПЛА в регионе.
