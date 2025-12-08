Иностранные наемники в рядах ВСУ, преимущественно перуанцы и колумбийцы, не горят желанием сражаться на передовой — они отсиживаются в тылу. Об этом со ссылкой на пророссийское подполье сообщает ТАСС.
«Эти ничего не делают, сидят на местах, в пекло на Запорожье не стремятся», — отметил собеседник агентства.
И вообще занимаются чем угодно, только не участием в боях.
«К примеру, в Одессе наемники контролируют поставки наркотиков из порта», — уточнил подпольщик.
Однако в условиях продвижения российской армии «солдат удачи» на Украине заметно поубавилось. А американцы и вовсе уехали — Штаты не оказывают Украине помощь.
Ранее в состав украинского подразделения беспилотных систем «Флэш» вошли наемники из Мадагаскара, Великобритании, Франции и США.