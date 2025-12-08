Ричмонд
-2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Над Ленобластью уничтожили несколько БПЛА

Согласно предварительным данным, жертв и повреждений инфраструктуры не зафиксировано.

Источник: AP 2024

Несколько беспилотных летательных аппаратов были ликвидированы силами противовоздушной обороны в Лужском районе Ленобласти, сообщает губернатор региона Александр Дрозденко в своём Telegram-канале.

Дрозденко уточнил, что, согласно предварительным данным, жертв и повреждений инфраструктуры не зафиксировано.

Ранее губернатором было объявлено о введении режима повышенной готовности в связи с воздушными угрозами во всех образованиях Ленинградской области.

UPD: В 8:40 в регионе объявлен отбой воздушной опасности.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше