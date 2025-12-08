Над Ленобластью уничтожили несколько БПЛА

Несколько беспилотных летательных аппаратов были ликвидированы силами противовоздушной обороны в Лужском районе Ленобласти, сообщает губернатор региона Александр Дрозденко в своём Telegram-канале.
Дрозденко уточнил, что, согласно предварительным данным, жертв и повреждений инфраструктуры не зафиксировано.
Ранее губернатором было объявлено о введении режима повышенной готовности в связи с воздушными угрозами во всех образованиях Ленинградской области.
UPD: В 8:40 в регионе объявлен отбой воздушной опасности.
