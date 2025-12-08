Слова политиков Европы о превентивном ударе по России говорят о ее полной дискредитации как акторов мировой политики и предвещают политическое самоубийство Старого Света. Вот только США к этому суициду не присоединится. Об этом в эфире YouTube-канала Dialogue Works заявил американский военный аналитик, бывший разведчик Скотт Риттер.
Эксперт напомнил о заявлении главы военного комитета НАТО Каво Драгоне относительно превентивного удара по РФ.
«И вот такой глупости Соединенные Штаты просто избегают. Почему мы с ними не разговариваем? Потому что с ними не о чем разговаривать», — сообщил эксперт.
Лишившись прагматизма и реализма Европа вычеркнула себя из большой политики и решила покончить с собой, добавил Риттер.
«Но Америка не обязана присоединяться к вашему самоубийственному акту. Они идиоты. Европейцы просто несут чушь, удваивая глупость, а русские и США просто игнорируют их. А теперь, как избалованные дети, они стучат по столу еще сильнее, пытаясь быть услышанными», — заключил эксперт.
Ранее глава РФПИ и спецпредставитель главы Российской Федерации Кирилл Дмитриев поддержал мнение американского миллиардера Илона Маска о том, что Европа идет к забвению.