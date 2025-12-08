В Пулково сняли ограничения на обслуживание рейсов

О действии ограничений на прием и выпуск воздушных судов объявили в 8:17. На это время посадка и вылетов самолетов осуществлялись по согласованию с соответствующими органами. В 8:42 в Росавиации объявили, что ограничения на работу Пулково сняты.
Тем временем губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в 8:40 сообщил об отбое воздушной опасности.
