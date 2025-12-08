Ричмонд
-1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Кадыров: Украина заплатила очень дорого за удары по гражданским объектам

Кадыров заявил, что «операция возмездия» еще не закончилась.

Источник: Комсомольская правда

Украина заплатила крайне высокую цену за удары по российским гражданским объектам. Такое заявление сделал глава Чечни Рамзан Кадыров.

По его словам, в последние дни российские военные нанесли массированные удары по стратегически важным объектам Украины, в том числе по базам топливно-энергетического комплекса, которые использовались в интересах украинской армии. Кадыров охарактеризовал происходящее как «масштабную операцию возмездия».

«За свои бессмысленные террористические акты в отношении российских гражданских объектов Украина уже заплатила очень дорого», — написал он в Telegram-канале.

Кадыров отметил, что настолько длительных и интенсивных воздушных бомбардировок Украина еще не испытывала. При этом глава Чечни подчеркнул, что «операция возмездия» еще не закончилась.

Напомним, Вооруженные силы (ВС) России в ночь на воскресенье, 7 сентября, нанесли удар высокоточным оружием, в том числе гиперзвуковыми ракетами «Кинжал», по транспортной инфраструктуре и ТЭК Украины.

Узнать больше по теме
Биография Рамзана Кадырова: детство и семья, личная жизнь, образование, фото
Рамзан Кадыров — один из известнейших современных политиков России. Чем он запомнился как руководитель республики, его биография, детство, семья, образование, награды и цитаты — в материале Новости Mail.
Читать дальше