Кадыров: Украина заплатила очень дорого за удары по гражданским объектам

Украина заплатила крайне высокую цену за удары по российским гражданским объектам. Такое заявление сделал глава Чечни Рамзан Кадыров.
По его словам, в последние дни российские военные нанесли массированные удары по стратегически важным объектам Украины, в том числе по базам топливно-энергетического комплекса, которые использовались в интересах украинской армии. Кадыров охарактеризовал происходящее как «масштабную операцию возмездия».
«За свои бессмысленные террористические акты в отношении российских гражданских объектов Украина уже заплатила очень дорого», — написал он в Telegram-канале.
Кадыров отметил, что настолько длительных и интенсивных воздушных бомбардировок Украина еще не испытывала. При этом глава Чечни подчеркнул, что «операция возмездия» еще не закончилась.
Напомним, Вооруженные силы (ВС) России в ночь на воскресенье, 7 сентября, нанесли удар высокоточным оружием, в том числе гиперзвуковыми ракетами «Кинжал», по транспортной инфраструктуре и ТЭК Украины.