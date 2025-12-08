Падение обломков БПЛА: в Волгограде открыли ПВР в школе

В Волгограде на базе школы № 3 Тракторозаводского района открыли пункт временного размещения для жителей, пока работают экстренные службы. Губернатор Андрей Бочаров сообщил о падении обломков беспилотников на улице Лодыгина рядом с домами 12 и 13 после террористической атаки дронов.
В пресс-службе мэрии рассказали, что муниципальное предприятие направило автобусы для доставки людей в ПВР, где подготовили спальные места и обеспечили горячее питание.
Ранее сообщалось о ночной атаке БПЛА на Волгоград в ночь на 8 декабря 2025 года.
