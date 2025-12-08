Ричмонд
В Краснодарском крае ночью была восьмичасовая угроза падения дронов

В ночь на 8 декабря Краснодарский край пережил восьмичасовую угрозу падения беспилотных летательных аппаратов.

Сигналы тревоги прозвучали около 22:00 7 декабря, жители региона получили уведомления от РСЧС с просьбой сохранять спокойствие, быть бдительными и по возможности оставаться в укрытиях, избегая открытых пространств.

Особая тревога нарастала в Сочи и Сириусе, где вечером сработали сирены сигнализации из-за угрозы атаки дронов. Для обеспечения безопасности гражданских авиарейсов в аэропорту были временно введены ограничения. Сообщение об отмене опасности поступило жителям региона около 6 утра 8 декабря.

Власти напомнили, что приближаться к обломкам сбитых дронов строго запрещено. При обнаружении беспилотников или подозрительных предметов нужно немедленно сообщать по телефону 112.

