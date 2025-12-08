Ричмонд
Пушилин рассказал о расширении буферной зоны вокруг Красноармейска

МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Освобождение Ровного расширило зону безопасности вокруг Красноармейска, заявил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».

Источник: РИА "Новости"

«Мы видим, что уже вокруг самого Красноармейска расширяется некая буферная зона», — сказал он.

О взятии под контроль Ровного в ДНР Минобороны сообщило накануне.

По данным ведомства, сейчас бойцы «Центра» продолжают уничтожать группировку ВСУ, окруженную в Димитрове, а также зачищают Гришино.

За сутки потери противника на этом участке фронта составили до 480 военных, четыре боевые бронированные машины и два автомобиля.

Узнать больше по теме
Покровск (украинское название, российское — Красноармейск): описание и стратегическое значение одного из крупнейших городов Донбасса
Город с богатой историей и стратегическим значением, Красноармейск — крупный промышленный центр и транспортный узел Донбасса. В материале рассказываем главное об этом населенном пункте в контексте СВО и событий 2025 года.
Читать дальше