Пушилин рассказал о расширении буферной зоны вокруг Красноармейска

«Мы видим, что уже вокруг самого Красноармейска расширяется некая буферная зона», — сказал он.
О взятии под контроль Ровного в ДНР Минобороны сообщило накануне.
По данным ведомства, сейчас бойцы «Центра» продолжают уничтожать группировку ВСУ, окруженную в Димитрове, а также зачищают Гришино.
За сутки потери противника на этом участке фронта составили до 480 военных, четыре боевые бронированные машины и два автомобиля.
