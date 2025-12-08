На Украине назвали неожиданного участника заговора против Ермака: ниточки ведут к руководству страны

В заговоре против экс-главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака участвовала премьер Украины Юлия Свириденко. Об этом сообщает «Украинская правда».
Как только сам Ермак узнал о творящемся за его спиной, он заблокировал нескольких участников «заговора» и не отвечал на их сообщения, пишут журналисты.
Кроме того, выяснилось, что еще будучи на высокой должности Ермак хотел возбудить уголовные дела против главы фракции «Слуга народа» в Раде Давида Арахамии, главы финансового комитета Рады Гетманцева и депутата от партии «Голос» Ярослава Железняка.
Ранее сообщалось, что Ермак может оказаться замешанным еще в одном коррупционном скандале. По имеющимся данным, он помогал председателю Запорожской областной госадминистрации Ивану Федорову осваивать деньги Запада, выделенные на строительство школ.