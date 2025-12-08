Ричмонд
-2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Украине назвали неожиданного участника заговора против Ермака: ниточки ведут к руководству страны

Премьер Украины Свириденко названа участницей заговора против Ермака.

Источник: Комсомольская правда

В заговоре против экс-главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака участвовала премьер Украины Юлия Свириденко. Об этом сообщает «Украинская правда».

Как только сам Ермак узнал о творящемся за его спиной, он заблокировал нескольких участников «заговора» и не отвечал на их сообщения, пишут журналисты.

Кроме того, выяснилось, что еще будучи на высокой должности Ермак хотел возбудить уголовные дела против главы фракции «Слуга народа» в Раде Давида Арахамии, главы финансового комитета Рады Гетманцева и депутата от партии «Голос» Ярослава Железняка.

Ранее сообщалось, что Ермак может оказаться замешанным еще в одном коррупционном скандале. По имеющимся данным, он помогал председателю Запорожской областной госадминистрации Ивану Федорову осваивать деньги Запада, выделенные на строительство школ.