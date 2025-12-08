Как волгоградцы пережили атаку украинских дронов в ночь на 8 декабря?

Атаку беспилотников ВСУ отразили в Волгоградской области в ночь с воскресенья на понедельник, 8 декабря.
Первые тревожные сообщения начали приходить на телефоны жителей региона от РСЧС в 21:48 7 декабря.
В 23:11 представитель Росавиации Антон Кореняко предупредил: в аэропорту города-героя введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.
В 0:30 глава волгоградского региона Андрей Бочаров подтвердил: падение обломков беспилотников зафиксировано на севере областного центра.
«В Тракторозаводской район на место инцидента в районе домов на улице Лодыгина, 12 и 13, были направлены пожарные и медики, а также сотрудники муниципалитета», — уточнил губернатор.
В мэрии в начале второго ночи сообщили: на время работы оперативных служб для жителей двухэтажки 1953-го и трехэтажки 1945 года постройки открыли пункт временного размещения на территории второго корпуса третьей школы.
Ее здание расположено буквально в двух шагах, тем не менее для перевозки жильцов подали муниципальные автобусы. В самом ПВР для горожан организовали спальные места и горячее питание.
По предварительным данным никто из людей не пострадал.
В Минобороны сообщают, что над территорией региона были сбиты минувшей ночью девять БПЛА. Всего над территорией страны — 67 беспилотников ВСУ.
Аэропорт Волгограда открыли для полетов в 5:48. По данным на 9:20, задерживается на прилет один рейс из Москвы.