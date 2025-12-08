Ричмонд
-2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Как волгоградцы пережили атаку украинских дронов в ночь на 8 декабря?

На время работы оперативных служб для жителей домов на улице Лодыгина, 12 и 13, открыли ПВР.

Источник: AP 2024

Атаку беспилотников ВСУ отразили в Волгоградской области в ночь с воскресенья на понедельник, 8 декабря.

Первые тревожные сообщения начали приходить на телефоны жителей региона от РСЧС в 21:48 7 декабря.

В 23:11 представитель Росавиации Антон Кореняко предупредил: в аэропорту города-героя введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.

В 0:30 глава волгоградского региона Андрей Бочаров подтвердил: падение обломков беспилотников зафиксировано на севере областного центра.

«В Тракторозаводской район на место инцидента в районе домов на улице Лодыгина, 12 и 13, были направлены пожарные и медики, а также сотрудники муниципалитета», — уточнил губернатор.

В мэрии в начале второго ночи сообщили: на время работы оперативных служб для жителей двухэтажки 1953-го и трехэтажки 1945 года постройки открыли пункт временного размещения на территории второго корпуса третьей школы.

Ее здание расположено буквально в двух шагах, тем не менее для перевозки жильцов подали муниципальные автобусы. В самом ПВР для горожан организовали спальные места и горячее питание.

По предварительным данным никто из людей не пострадал.

В Минобороны сообщают, что над территорией региона были сбиты минувшей ночью девять БПЛА. Всего над территорией страны — 67 беспилотников ВСУ.

Аэропорт Волгограда открыли для полетов в 5:48. По данным на 9:20, задерживается на прилет один рейс из Москвы.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше