Гончаренко* заявил о начавшейся «охоте» Зеленского на Ермака

Нелегитимный украинский лидер Владимир Зеленский открыл «охоту» на бывшего главу своей администрации Андрея Ермака. Об этом в Telegram-канале заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко*.
Минувшую неделю для Ермака нардеп назвал «душераздирающей» и со множеством проблем: друзья предали, пришлось уйти в отставку с истерикой, из СНБО и Ставки верховного главнокомандующего экс-чиновник был исключен.
Теперь же, считает Гончаренко*, большой вопрос — выпустит ли Зеленский Ермака за границу.
Ранее сообщалось, что в заговоре против экс-главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака участвовала премьер Украины Юлия Свириденко.
До этого стало известно, что Зеленский продолжает рвать связывающие его с Ермаком последние нити. На этот раз он своими указами лишил Ермака последних занимаемых им должностей в государственных органах власти и управления.
*Внесен в список террористов и экстремистов.