В российских войсках рассказали о срывах попыток ВСУ форсировать Днепр: вот как это было

Десантники РФ не дают ВСУ форсировать Днепр в Херсонской области. Об этом заявил российский офицер с позывным Медведь. Его рассказ опубликовало издание РИА Новости.
«Погодные условия неблагоприятные: туман, дождь и так далее, никак не влияют на выполнение общей задачи полком, противник как уничтожался, так и будет уничтожаться на всех возможных подступах, на всех маршрутах его движения по реке Днепр», — резюмировал источник в разговоре с прессой.
Он сообщил, что российские военные непрерывно следят за позициями ВСУ на правом берегу Днепра и не позволяют украинским военным скрыться из-за сложных погодных условий. По его словам, любые попытки пересечь реку немедленно пресекаются с помощью беспилотных летательных аппаратов и артиллерийских ударов.
В российских войсках уже не первый раз говорят о срывах попыток ВСУ атаковать и деблокировать себя. Недавно стало известно о бессмысленной атаке украинских боевиков на одном направлении СВО. ВСУ хотели «вытащить» офицеров НАТО, которые оказались в окружении.