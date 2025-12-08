В Москаленском районе простились с участником СВО, прошедшим Чечню

Максим был опытным военным. В 90-е годы он принимал участие в боевых действиях в Чеченской Республике. Последние пять лет жил и работал в Новосибирске, а в марте 2024 года заключил контракт с Минобороны. Он служил старшим наводчиком стрелкового батальона и погиб 29 апреля 2025 года.