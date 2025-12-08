В Москаленском районе простились с участником СВО, прошедшим Чечню

В Москаленском районе Омской области состоялась церемония прощания с участником специальной военной операции, старшим сержантом Максимом Сасько. Ему было 45 лет.
Максим был опытным военным. В 90-е годы он принимал участие в боевых действиях в Чеченской Республике. Последние пять лет жил и работал в Новосибирске, а в марте 2024 года заключил контракт с Минобороны. Он служил старшим наводчиком стрелкового батальона и погиб 29 апреля 2025 года.
Как сообщается в некрологе, у мужчины осталось двое сыновей. Старший сын, последовав примеру отца, также подписал контракт и в настоящее время находится в зоне СВО.
Ранее мы сообщали, что на 65-м году жизни скончался бывший замначальника Омской академии МВД.